В ФСБ рассказали о тайниках, которые агенты СБУ готовили для покушений на глав Минобороны

ФСБ: тайники с бомбами для покушений на глав Минобороны были в Подмосковье

Тайники с бомбами, которые должны были использовать украинские агенты для покушений на высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ, были в нескольких местах в Подмосковье. Об этом сообщили задержанные на допросе, видео которого опубликовала ФСБ.

Один из задержанных агентов рассказал, что должен был выкопать взрывчатку по переданным ему координатам в районе Протвино. Второй задержанный сообщил, что нашел схрон по координатам в Московской области. Третий забрал посылку со взрывчаткой в заброшенном здании в Люберцах.

Сотрудники ФСБ сорвали целую серию покушений на высокопоставленных военных министерства обороны страны, готовившихся агентами спецслужб Украины. В результате проведенных силовиками мероприятий задержаны четверо граждан России, подозреваемых в причастности к подготовке покушений.

Кроме того, установлен житель Москвы, который, по версии ФСБ, был завербован украинскими спецслужбами и проводил по их заданию разведку по местам жительства и работы российских военнослужащих и членов их семей. Полученные фото- и видеоматериалы злоумышленник посылал кураторам для дальнейшей подготовки террористических актов.

Ранее ФСБ показала кадры с признаниями задержанных, планировавших теракт в Подмосковье.