Экс-главе таможни ЛНР передали телефон со взрывным устройством. Задержана местная жительница

В Луганской Народной Республике (ЛНР) было совершено покушение на бывшего председателя таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского: в его доме взорвалась взрывчатка. Афанасьевский вместе с сыном находятся в больнице. Сотрудники правоохранительных органов уже установили личность заложившего бомбу. О причинах произошедшего подробнее в материале «Газеты.Ru».

Следственный комитет России в официальном Telegram-канале сообщил, что 3 сентября жительница Луганска передала Юрию Афанасьевскому, бывшему председателю государственного таможенного комитета ЛНР, мобильный телефон вместе со взрывчаткой. Устройство активировалось при включении аппарата.

Взрыв произошел в доме экс-главы таможни. В это время там также находился его сын. Они оба получили множественные травмы. Сейчас отец с сыном находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям ч. 3 ст. 30, пп. «а, е, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Его расследуют СУ СК по ЛНР вместе с УФСБ России по республике.

Сотрудники правоохранительных органов уже установили личность злоумышленницы — это местная жительница. Она задержана и дала признательные показания.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли улики. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Украинские СМИ сообщают, что к организации преступления причастна Служба безопасности Украины (СБУ). Они также пишут, что у генерал-майора диагностированы осколочные ранения головы, шеи и живота.

ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщил, что Афанасьевский серьезно не пострадал, а вот его сыну понадобилась экстренная помощь врачей. По данным источника, вероятнее всего, покушение было направлено именно на бывшего главу таможни.

ВСУ совершили покушение на военкора

27 августа ВСУ с помощью FVP-дрона совершили покушение на корреспондента агентства News Front Александра Резника (Лекса) около города Алешки, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По словам чиновника, автомобиль журналиста выследили и сбросили на него с беспилотника разрывной снаряд.

В результате покушения журналист получил осколочные ранение, его машина также пострадала, она больше не пригодна к эксплуатации. Резник оперативно покинул место происшествия. У него диагностировали легкие ранения, которые просто обеззаразили.

«Если журналист выбешивает наших врагов — значит, делает все правильно», — подытожил врио губернатора.

Представитель News Front сообщил, что российские силовики задержали украинского наводчика, который передал ВСУ координаты для удара по машине. По его словам, злоумышленник находился в здании, которое расположено неподалеку от места взрыва.

Покушение на главу МВД ЛНР

15 мая в 13:30 в барбершопе «The Brothers», который находится в центре Луганска, прогремел взрыв. Постоянным клиентом парикмахерской был глава МВД ЛНР Игорь Корнет — один из самых влиятельных силовиков в республике. В день взрыва он также пришел в барбершоп. Предположительно, взрывное устройство заложили в парикмахерской.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале заявил, что состояние Корнета после покушения было стабильным. Однако в СМИ распространилась информация, что потерпевшего подключили к аппарату ИВЛ. Врачи диагностировали у него гемоторакс, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а также минно-взрывные ранения и открытые рваные раны кистей рук.

В результате взрыва пострадали трое охранников и один прохожий. Местного жителя спасти не удалось. Охранников доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ряд СМИ также сообщал о получившем травмы подростке.