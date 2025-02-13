Житель Казани сознался в убийстве депутата Старовойтовой

Житель Казани Тимур Багаутдинов сознался в том, что он убил депутата Госдумы Галину Старовойтову 26 лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, неоднократно судимый мужчина недавно приехал в Москву. Пробыв какое-то время на свободе, он пришел в отдел полиции. Там Багаутдинов написал явку с повинной, в котором подробно рассказал, от кого и когда получал денежные средства, а также как расправился с парламентарием. По словам мужчины, он застрелил Старовойтову из снайперской винтовки. Однако оказалось, что его жертвой стал другой человек. В итоге Багаутдинова поместили в столичное СИЗО №5.

Как пишет Мash, следователи проверили информацию и выяснили, что в 1998 году депутата убили двое человек. Преступление произошло в Санкт-Петербурге. При этом Багаутдинова тогда не было в Ленинградской области. Сейчас правоохранители проводят новую проверку, изучают архивные документы, чтобы установить жертву Багаутдинова.

В декабре 2023 года сообщалось, что в Петербурге исполнитель расправы над Старовойтовой, осужденный Виталий Акишин отозвал свое ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии.

Старовойтову убили в подъезде ее дома в Петербурге 20 ноября 1998 года. Она занималась общественной и правозащитной деятельностью, выступала против ввода войск в Чечню, боролась с коррупцией в северной столице.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал «Газете.Ru» о своем отношении к Старовойтовой.