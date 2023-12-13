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Исполнитель расправы над Старовойтовой отказался от выхода по УДО

В Санкт-Петербурге расправившийся над депутатом Старовойтовой отказался от УДО

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Александр Макаров/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге исполнитель расправы над депутатом Галиной Старовойтовой, осужденный Виталий Акишин отозвал свое ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в Telegram-канале.

«Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал обращение Акишина, которым он отзывает свое ходатайство об условно-досрочном освобождении», — говорится в сообщении.

В связи с чем он передумал, в документе не разъясняется. При этом представитель уточнил, что Акишин имеет право на такое решение.

«Благодарю заранее и прошу прощения за форс-мажор», — процитировала пресс-служба слова Акишина. Судя по ходатайству, Акишин отбыл уже две трети своего срока наказания.

11 декабря Акишин подал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). В 2005 году его приговорили к 23,5 годам лишения свободы за расправу над депутатом Государственной думы Галиной Старовойтовой в подъезде ее дома в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года.

Старовойтова занималась общественной и правозащитной деятельностью, а также выступала против ввода войск в Чечню и боролась с коррупцией в Петербурге.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал «Газете.Ru» о своем отношении к Старовойтовой.

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