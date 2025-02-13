В Москве обнаружили надгробие XIX века

В центре Москвы обнаружили надгробие XIX века, которое принадлежит главному комиссару Общества Красного Креста во время Русско-турецкой войны, крестнику полководца Александра Суворова Михаилу Александровичу Талызину. Об этом сообщает «Москва 24».

По данным телеканала, ее нашли на территории реконструируемого здания на Зубовском бульваре. В Департаменте культурного наследия города уточнили, что изначально плита находилась на территории Новодевичьего монастыря, после чего ее, скорее всего, использовали при строительстве бордюра в центре, как было принято в начале XX века.

Талызин был потомком полковника Ивана Зубова, в честь которого был назван бульвар. Надгробие нашли в день его рождения — 11 февраля (по старому стилю).

В конце 2024 года столичные археологи во время работ на двух площадках Москвы нашли красноглиняные изразцы с изображением кошки в короне в центре композиции, их примерный возраст – около 400 лет. Руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что находки «дали возможность специалистам лучше узнать особенности повседневной жизни москвичей XVII века».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле профсоюз подарил учителям сертификаты на надгробия.