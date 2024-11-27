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«Сертификат на надгробие»: российский учитель удивился необычному подарку педагогам

В Нижнем Тагиле профсоюз подарил учителям сертификаты на надгробия

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Телеграм-канал «Телеканал Реальный Тагил»

В Нижнем Тагиле учитель одной из местных школ удивился необычному подарку, который в этом году получили педагоги от профсоюза, — сертификату на установку надгробия. Об этом работник образования рассказал в беседе с местным изданием «Реальный Тагил».

По словам педагога, в этом году профсоюз заключил контракт с компанией по производству памятников. Результатом такого сотрудничества стали подарочные сертификаты номиналом пять тысяч рублей. Их учителям выдали вместе с материальной поддержкой от фонда.

«То есть не сертификат на лечение, на отдых. Сертификат на надгробия. Видимо, с медициной в городе совсем плохо», — пошутил учитель в разговоре с журналистами.

Собеседник СМИ отметил, что его коллеги обсуждают не только принцип выбора подарка, но и его актуальность.

Ранее в волгоградской школе подросток подарил учителю две гвоздики с черной лентой и попал в поле зрение полицейских.

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