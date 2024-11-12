Столичные археологи нашли 400-летние печные изразцы с кошками в коронах

Столичные археологи во время работ на двух площадках Москвы нашли красноглиняные изразцы с изображением кошки в короне в центре композиции, их примерный возраст – около 400 лет. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«Эти находки дали возможность специалистам лучше узнать особенности повседневной жизни москвичей XVII века», — заявил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что примечателен тот факт, что эти изразцы были обнаружены на двух улицах в центре Москвы — на территории Чижевского подворья и на Тверской. По словам Емельянова, находка позволяет понять, что любовь и почтение к этим кошкам в изобразительном искусстве выражали и четыре века назад. Обнаруженные изразцы с кошкой в короне имели популярность у горожан.

Как известно, с XVI века подобные изразцы применялись в качестве облицовки передней стенки печей, они помогали удерживать тепло в холодное время года, а также служили украшением домашнего очага. Каждый печной изразец на Руси имел свой, отдельный рисунок, который заключался в рельефную рамку. Тематика изображения была разной — от батальных сцен, до мифологических сюжетов и просто растительного орнамента. Самые ранние, старинные русские изразцы относят к X веку — они являются ровесниками крещения Руси.

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