В Подмосковье таксист выкинул из машины пассажира, ставшего инвалидом на СВО

В Солнечногорском городском округе таксист выбросил из машины пассажира, который оказался участником СВО. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 12 ноября возле деревни Пешки. По словам 23-летнего военнослужащего, он только приехал из Донецка в Подмосковье и поругался с водителем такси, после чего тот вышвырнул его из салона.

На фронте молодой человек наступил на мину и стал инвалидом, лишившись пальцев на ноге. Ему помог проезжавший мимо автомобилист, который обратил внимание на лежащего у дороги человека, укрытого курткой, при этом одна его ступня была перемотана окровавленным бинтом.

Мужчина вызвал раненому скорую помощь, участника спецоперации госпитализировали. В полиции произошедшее пока не комментировали.

Ранее в Курганской области задержали полицейских, подозреваемых в избиении участника СВО.