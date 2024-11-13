Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье таксист выкинул из машины пассажира, ставшего инвалидом на СВО

Участник СВО попал в больницу после поездки на такси в Подмосковье

close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Солнечногорском городском округе таксист выбросил из машины пассажира, который оказался участником СВО. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 12 ноября возле деревни Пешки. По словам 23-летнего военнослужащего, он только приехал из Донецка в Подмосковье и поругался с водителем такси, после чего тот вышвырнул его из салона.

На фронте молодой человек наступил на мину и стал инвалидом, лишившись пальцев на ноге. Ему помог проезжавший мимо автомобилист, который обратил внимание на лежащего у дороги человека, укрытого курткой, при этом одна его ступня была перемотана окровавленным бинтом.

Мужчина вызвал раненому скорую помощь, участника спецоперации госпитализировали. В полиции произошедшее пока не комментировали.

Ранее в Курганской области задержали полицейских, подозреваемых в избиении участника СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами