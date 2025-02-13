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Россияне ответили, готовы ли они пробовать еду из насекомых

«ПГ»: большинство россиян не готовы пробовать еду из насекомых
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Pexels

Большинство (почти 76%) россиян признались, что ни за что не согласятся пробовать еду из насекомых. Это показал опрос, который провела «Парламентская газета».

При этом более 7% опрошенных ответили, что согласны пойти на такой шаг. Еще более 4% поделились, что уже едят такие продукты. Оставшиеся 12,8% выбрали вариант «попробую, скажу».

В издании на основе результатов опроса предположили, что производителям белка из насекомых в России не стоит рассчитывать на коммерческий успех. В Роспотребнадзоре рассказали, что приготовленные с использованием насекомых продукты относятся к категории «пищевая продукция нового вида» и подлежат государственной регистрации после. При этом в ведомстве пока не регистрировали их.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вступивший в силу в Евросоюзе закон об использовании «порошка из личинок» в пищевой промышленности является последствием санкций Запада против России. По его словам, теперь в ЕС на законодательном уровне можно использовать в пищевой промышленности «порошок из личинок желтого мучного червя — хрущака». Володин объяснил, что европейские политики в качестве аргумента в пользу такого нововведения назвали добавку альтернативным источником белка.

Ранее в РФ назвали неизбежным добавление насекомых в пищу.

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