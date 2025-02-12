«Дешевле говядины»: в РФ назвали неизбежным добавление насекомых в пищу

В Евросоюзе официально признали пищевым продуктом порошок из личинок мучного червя. Рано или поздно его начнут добавлять в продукты по всему миру, в том числе в России, считает диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что уже пробовала печенье из муки с насекомыми и не увидела отличий от обычного.

Вопрос применения насекомых в пищевой промышленности — это тема поиска альтернативных источников белка. Выращивать личинок мучного червя намного дешевле, чем коров, и не надо год ждать урожая для получения белка из растений — бобовых и зерновых, объяснила Дианова.

«Тут и стоимость производства, и количество затраченных дней заметно ниже. Так что это перспектива, мы от этого никуда не уйдем, — убеждена врач. — То есть это неизбежно. Но есть вопросы, нужно больше исследований».

Несмотря на снижение рождаемости в некоторых странах, в целом по миру население растет, а вместе с ним и потребность в пище. Поэтому сегодня производители просто думают на несколько десятилетий вперед, ищут сырье для извлечения белков, которые необходимы для развития любого организма.

При этом остаются нерешенными некоторые вопросы — например, аллергенность такой добавки. Поэтому исследования продолжаются, белковый порошок из личинок нужно будет тщательно изучить не только с точки зрения питательности продукта, но и безопасности для здоровья.

Врач посоветовала россиянам не сомневаться, что на рынках страны появятся продукты с порошком из мучных червей. Однако на массовом уровне они быстро не приживутся, так как большинство жителей все-таки выбирают традиционное питание, заключила Дианова.

Напомним, накануне в ЕС вступил в силу регламент, разрешающий добавлять порошок из личинок большого мучного хрущака (Tenebrio molitor) в пищевые продукты. Его будут применять при производстве хлеба и булочек, тортов, макаронных изделий, переработанных картофельных продуктов, сыра и сырных продуктов, а также фруктовых и овощных компотов.

Агроэксперт ранее оценил будущий спрос на продукты с добавками из насекомых в России.