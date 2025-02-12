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Володин заявил, что Евросоюз решил накормить людей «порошком из личинок»

Володин: ЕС решил накормить людей личинками и червями вместо помощи фермерам
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Вступивший в силу в Евросоюзе закон об использовании «порошка из личинок» в пищевой промышленности является последствием санкций Запада против России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, теперь в ЕС на законодательном уровне можно использовать в пищевой промышленности «порошок из личинок желтого мучного червя — хрущака». Володин объяснил, что европейские политики в качестве аргумента в пользу такого нововведения назвали добавку альтернативным источником белка.

Председатель ГД добавил, что на самом деле это является последствием санкционной политики Запада в отношении России, которая привела к «краху экономики» и закрытию производств, а также затруднениям в агропромышленности.

«Вместо того чтобы помогать местным сельхозпроизводителям, Евросоюз решил заменить их товары личинками и червяками. И накормить ими людей», — отметил Володин.

Он подчеркнул, что использование порошка может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

До этого сообщалось, что постоянные представители стран – членов Евросоюза на этой неделе планируют завершить согласование 16-го пакета антироссийских санкций. 14 февраля постпреды планируют завершить согласование по существу и подготовить новый пакет к окончательному утверждению.

Ранее Пушков заявил, что Европа «пошла вразнос», и ничем хорошим это не закончится.

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