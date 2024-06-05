Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717596224
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье 77-летняя пенсионерка упала в 12-метровый колодец, спасая свою собаку

В Подмосковье спасатели помогли пенсионерке, которая упала в 12-метровый колодец

close
100%
ГКУ МО «Мособлпожспас»/VK

В Подмосковье пенсионерка упала в 12-метровый колодец, спасая свою собаку. Об этом сообщили в Мособлпожспасе.

Накануне 77-летняя жительница деревни Вослинка Каширского городского округа увидела, как ее собака запрыгнула на бетонное ограждение колодца. Она решила вернуть животное на землю, но не удержалась и вместе с ним упала внутрь сооружения. Женщина закричала и привлекла внимание своего соседа.

Тот прибежал на ее зов и опустил в колодец садовую лестницу, длины которой хватало лишь на половину колодца. Тем не менее пенсионерка смогла обвязать своего питомца бельевой веревкой, чтобы сосед вытащил его на поверхность, а сама осталась в воде.

Пострадавшей помогли сотрудники 220-й пожарно-спасательной части, они достали женщину из колодца с помощью альпинистского снаряжения и передали медикам. Как сообщается, пенсионерка отделалась ссадинами и отказалась от госпитализации. Кроме того, у нее зафиксировали повышение артериального давления.

Ранее москвич упал с балкона, пытаясь спасти кота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами