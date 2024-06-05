В Подмосковье 77-летняя пенсионерка упала в 12-метровый колодец, спасая свою собаку

В Подмосковье пенсионерка упала в 12-метровый колодец, спасая свою собаку. Об этом сообщили в Мособлпожспасе.

Накануне 77-летняя жительница деревни Вослинка Каширского городского округа увидела, как ее собака запрыгнула на бетонное ограждение колодца. Она решила вернуть животное на землю, но не удержалась и вместе с ним упала внутрь сооружения. Женщина закричала и привлекла внимание своего соседа.

Тот прибежал на ее зов и опустил в колодец садовую лестницу, длины которой хватало лишь на половину колодца. Тем не менее пенсионерка смогла обвязать своего питомца бельевой веревкой, чтобы сосед вытащил его на поверхность, а сама осталась в воде.

Пострадавшей помогли сотрудники 220-й пожарно-спасательной части, они достали женщину из колодца с помощью альпинистского снаряжения и передали медикам. Как сообщается, пенсионерка отделалась ссадинами и отказалась от госпитализации. Кроме того, у нее зафиксировали повышение артериального давления.

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