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Курсант академии МВД провалился в промоину и выбрался только с помощью спасателей

В Омске курсант академии МВД провалился в глубокую яму с водой
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Прокуратура Омской области

В Омске курсант академии МВД провалился в глубокую яму с водой, которая образовалась из-за обрушения коллектора. По факту случившегося городская прокуратура проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 8 февраля у дома 6 на улице Перелета. Молодой человек возвращался с занятий, когда не обратил внимание на провал и шагнул в него. Как рассказали в пресс-службе образовательного учреждения, все случилось на глазах у первокурсника Ильи Глаженко — подросток попытался вытащить товарища самостоятельно, а когда понял, что тот увяз слишком глубоко, вызвал спасателей.

«По прибытии специалистов извлечь молодого человека удалось не сразу, сложность заключалась в рыхлости почвы у края обвала и большой глубине. С помощью лестницы пострадавший был спасен и передан медикам», — поделились в академии.

Помощь врачей юноше не потребовалась.

Ранее в Хабаровске семилетний мальчик упал в канализационный колодец.

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