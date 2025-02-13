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В Санкт-Петербурге сгорело производство лакокрасочных изделий

В Санкт-Петербурге сгорело предприятие по производству лакокрасочных изделий

В Санкт-Петербурге прокуратура проводит проверку по факту возгорания в промзоне на юге города — 13 февраля там случился пожар на предприятии по производству лакокрасочных изделий ООО «Зиверг». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее опубликованная информация о возгорании в типографии не подтвердилась.

Инцидент произошел в промзоне «Горелово» на Волхонском шоссе, пожару присвоен второй ранг сложности.

На месте ЧП по -прежнему работают сотрудники экстренных служб.

«В настоящее время бригадами аварийных служб принимаются меры по тушению очага пожара. Прокуратура района координирует работу аварийных служб», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее пожар случился в банном комплексе в подмосковных Химках, его ликвидировали сотрудники МЧС.

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