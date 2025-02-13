В ГД внесли проект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу

ГД рассмотрит проект об исполнении в течение года решения о призыве на службу

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому решение о призыве на срочную службу, не исполненное в период призыва, должно быть исполнено в следующие периоды в течение года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что авторами законопроекта стали депутаты во главе с председателем комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым.

Депутаты предложили внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе».

«Решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период проведения призыва <...>, подлежит исполнению в следующие периоды проведения призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

До этого министерство обороны России внесло изменения в список болезней, которые проверяют на медицинской комиссии и освидетельствовании военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции.

Ранее в Госдуме предложили призывным комиссиям рассматривать отсрочки.