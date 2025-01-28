В Госдуме предложили призывным комиссиям рассматривать отсрочки

В Государственной Думе предлагают разрешить призывным комиссиям пересматривать ряд решений, в том числе об отсрочке от службы. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Статья 28 закона «О воинской обязанности и военной службе» подразумевает, что комиссия после прохождений призывником медицинском освидетельствования должна направить его на службу в армию, на альтернативную службу, дать отсрочку, освободить от призыва или зачислить в запас.

Новые поправки рассматривают возможность пересмотра решения, если в «день исполнения» возникнут «обстоятельства».

Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что весной 2023 года было принято 11,6 тыс. решений военкомов об отправке новобранцев в войска, однако уже осенью данные призывники снова проходили медицинскую комиссию.

21 января Минцифры России сообщили, что на Госуслугах начался прием заявлений от IT-специалистов на отсрочку от армии в весенний призыв 2025 года. Прием заявлений завершается 5 февраля, а для граждан, которые состоят на воинском учете в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, — 6 марта.

Ранее Минцифры РФ опровергло информацию об отмене IT-отсрочки.