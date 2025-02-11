Житель Удмуртии надругался над малолетней дочерью и получил срок 13 лет

В Удмуртии мужчину осудили за надругательство над малолетней дочерью

В Удмуртии суд вынес приговор 46-летнему мужчине, который надругался над своей малолетней дочерью. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, житель Воткинска неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своего ребенка, который не достиг 14-летнего возраста. Сама девочка не понимала, что с ней делал отец.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 13 годам лишения свободы, которые он проведет в ИК строгого режима. Помимо этого, фигурант выплатит девочке компенсацию.

«Иск прокурора о взыскании в пользу потерпевшей компенсации морального вреда в размере 150 тыс. рублей удовлетворен в полном объеме», – сообщается в публикации.

Правоохранители также обратили внимание на органы опеки, которые не выполняли свои обязанности надлежащим образом. Причастным сотрудникам вынесли частные постановления.

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