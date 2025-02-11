Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Удмуртии надругался над малолетней дочерью и получил срок 13 лет

В Удмуртии мужчину осудили за надругательство над малолетней дочерью
close
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В Удмуртии суд вынес приговор 46-летнему мужчине, который надругался над своей малолетней дочерью. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, житель Воткинска неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своего ребенка, который не достиг 14-летнего возраста. Сама девочка не понимала, что с ней делал отец.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 13 годам лишения свободы, которые он проведет в ИК строгого режима. Помимо этого, фигурант выплатит девочке компенсацию.

«Иск прокурора о взыскании в пользу потерпевшей компенсации морального вреда в размере 150 тыс. рублей удовлетворен в полном объеме», – сообщается в публикации.

Правоохранители также обратили внимание на органы опеки, которые не выполняли свои обязанности надлежащим образом. Причастным сотрудникам вынесли частные постановления.

Ранее уралец изнасиловал 13-летнюю дочь, которую позвал в гости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами