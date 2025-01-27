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Автобус с людьми перевернулся в Боливии

В Боливии перевернулся пассажирский автобус

В Боливии перевернулся автобус с пассажирами. Об этом сообщает El Deber со ссылкой на полицию.

Автобус направлялся из столицы Боливии Ла-Пас в приграничный город Вильясон, куда он должен был прибыть до полудня в воскресенье. В районе Сердас в департаменте Потоси транспорт перевернулся и вылетел за пределы дороги.

19 человек, в том числе два ребенка, получили травмы, несовместимые с жизнью, еще девять — ранены, их госпитализировали в город Уюни. Полиция продолжает работу по спасению пострадавших.

Очевидцы запечатлели автобус на видео. На кадрах видно, что перевернутый транспорт лежит на склоне, рядом разбросаны запчасти от автобуса. Вокруг ходят люди, и кто-то кричит.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП. В настоящее время они выяснили, что причиной аварии стала высокая скорость автобуса и недостаточная квалификация водителя.

Ранее в Башкирии опрокинулся пассажирский автобус.

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