Сомнолог объяснила, в каких случаях позы для сна имеют решающее значение

Правильных поз для сна нет – в большинстве случаев полезной считается та, в которой человеку спать наиболее удобно. Важное значение этот вопрос приобретает только при наличии определенных заболеваний, рассказала сомнолог Софья Черкасова Общественной Службе Новостей.

Здоровому человеку лучше всего спать в традиционном положении, то есть не на высокой подушке, а на низкой. А сообщения о связи позы – на боку или спине – с состоянием внутренних органов – это не более, чем миф, подчеркнула врач.

Однако есть и исключения – позы имеют значение при некоторых заболеваниях. Так, при варикозе и сердечных заболеваниях комфортнее спать с подушкой под ногами, так как это уменьшает отечность, а если человек страдает храпом, то в положении на спине у него будет западать язык, что усилит храп.

«При некоторых заболеваниях позвоночника действительно рекомендуется спать на спине, но это не универсальное правило: не любая грыжа или сколиоз требуют такого положения, — объяснила Черкасова. — Естественно, если у человека немеет рука из-за остеохондроза или есть травма, он будет избегать неудобных поз».

Тем, у кого нет проблем со здоровьем, нужно ориентироваться на собственный комфорт и не искать полезную позу для сна, заключила врач.

Напомним, сомнолог, завотделением медицины сна Первого медицинского университета им. Сеченова Минздрава России Михаил Полуэктов также согласился, что самая полезная поза для сна – это та, в которой человек чувствует себя комфортно и расслабленно. По его мнению, в большей степени удовлетворенность сном определяется психологическим комфортом, а не окружением, материалом подушки или освещением.

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