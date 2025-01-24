«Большинство людей — голуби»: врач раскрыл связь хронотипов с мутациями в генах

Хронотипы чаще всего делят людей на два вида — на «сов» и «жаворонков». Однако есть мнение, что людям привычнее просыпаться рано утром, поэтому «совы» — это просто люди со сломанным графиком. Правда лежит где-то посередине — на самом деле большинство людей «голуби», что обусловлено их генетической предрасположенностью, объяснил сомнолог Владимир Ковальзон Общественной Службе Новостей.

Все люди имеют генетически определенные предрасположенности к тому или иному хронотипу. Определяются они часовыми генами, судя по которым, в большинстве своем, люди являются так называемыми «голубями», объяснил врач.

«Большинство людей — это так называемые «голуби». У них организован хронотип так генетически, что они могут приспособиться и стать как жаворонками, так и совами», — заявил врач.

Это значит, что большинству людей легко перестроиться как на режим «жаворонка», так и на режим «сов». Если потребуется, то они могут нормально работать ночью, а потом перестроить график и начать просыпаться рано утром, чтобы трудиться днем, пояснил Ковальзон.

На 100% «жаворонками» и «совами» являются люди с определенными мутациями в часовых генах, считает сомнолог. В этом случае их уже невозможно переучить, перестроить на новый график — им будет крайне сложно адаптироваться, продуктивными они могут быть только строго в то время дня, которое соответствует их хронотипу.

Особенно тяжело приходится «совам», так как все-таки цивилизация преимущественно подстроена под «жаворонков». А выигрывают в этом соревновании «голуби», которые являются наиболее гибкими к любым условиям, заключил сомнолог.

Ученые до этого выяснили, что у людей с хронотипом «сова» чаще встречается ожирение и на 50% выше риск диабета 2-го типа. Это связано с тем, что они чаще курят или придерживаются нездорового питания, а их биологические часы у поздних хронотипов не совпадают с рабочими и социальными графиками.

Ранее ученые раскрыли, что «совы» и «жаворонки» по-разному тратят деньги.