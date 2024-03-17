Врач назвал лучшую позу для сна

Самая полезная поза для сна — это та, в которой человек чувствует себя комфортно и расслабленно. Об этом aif.ru рассказал cомнолог, заведующий отделением медицины сна Первого медицинского университета имени И.М. Сеченова Минздрава России Михаил Полуэктов.

«В большей степени удовлетворенность сном определяется психологическим комфортом, а не окружением, материалом подушки или освещением», — подчеркнул врач.

Поэтому важно опираться на свои ощущения при выборе между одиночным сном или с партнером. Это касается и позы для сна: спать нужно так, как удобно. Чаще всего люди достигают максимального расслабления мышц и связок в позе полуэмбриона.

Врач добавил, что выбирающие сменный график работы люди могут быть склонны к развитию рака из-за нарушения биоритмов. Сам по себе недостаток сна примерно на 10% повышает риск набора веса. Также он связан с ухудшением иммунитета человека, развитием сахарного диабета, гипертонии и других сердечно-сосудистым заболеваний. А вот вред необходимости в нескольких будильниках для пробуждения не доказан, подчеркнул врач.

Ранее врач рассказала, что жажда может быть признаком повышенного уровня кальция.