Директор психоневрологического интерната заставлял пациентов работать у себя на даче

Директор интерната в Биробиджане заставлял пациентов работать на своей даче

В Биробиджане возбуждено уголовное дело в отношении директора местного психоневрологического интерната о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Еврейской автономной области.

Дело было возбуждено после ведомственной проверки, которая установила, что с 2022 по 2024 год мужчина, пользуясь своим положением, привлекал к работе на своем дачном участке пациентов интерната. Больные были задействованы директором учреждения в строительстве дома. При этом нарушитель знал, что пациенты признаны недееспособными, страдают заболеваниями, из-за которых не вполне осознают свои действия.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные органы проводят обыски и допрашивают свидетелей.

Ранее экс-сотрудницу коррекционного интерната в Якутии осудили за истязание детей.