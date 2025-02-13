Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Директор психоневрологического интерната заставлял пациентов работать у себя на даче

Директор интерната в Биробиджане заставлял пациентов работать на своей даче
close
Shutterstock/Salivanchuk Semen

В Биробиджане возбуждено уголовное дело в отношении директора местного психоневрологического интерната о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Еврейской автономной области.

Дело было возбуждено после ведомственной проверки, которая установила, что с 2022 по 2024 год мужчина, пользуясь своим положением, привлекал к работе на своем дачном участке пациентов интерната. Больные были задействованы директором учреждения в строительстве дома. При этом нарушитель знал, что пациенты признаны недееспособными, страдают заболеваниями, из-за которых не вполне осознают свои действия.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные органы проводят обыски и допрашивают свидетелей.

Ранее экс-сотрудницу коррекционного интерната в Якутии осудили за истязание детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами