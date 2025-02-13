В российском городе не спасли школьницу, заболевшую ОРВИ

В Екатеринбурге не смогли спасти 13-летнюю девочку, которая заболела ОРВИ. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает Ura.ru.

Все случилось 12 февраля в Октябрьском районе. Школьница, которая болела ОРВИ и находилась на домашнем лечении, пожаловалась матери на плохое самочувствие. Девочка сообщила, что не может дышать и испытывает острую боль внизу живота.

Мать ребенка вызвала на место врачей. Однако медики ничем не смогли помочь школьнице, ее не спасли. Предварительно, у девочки не было хронических заболеваний.

До этого в Уфе врач-анестезиолог ввела двухлетнему мальчику катетер в легкое вместо вены. Вскоре у маленького пациента начался гемоторакс — легкое стало заполняться кровью. Спасти его не удалось. Следователям удалось доказать вину медика.

Ранее двухлетняя девочка отравилась марганцовкой.