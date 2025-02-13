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Двухлетняя девочка отравилась марганцовкой

В Оренбургской области ребенок проглотил марганцовку из аптечки
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Павел Лисицын/РИА Новости

В Бузулуке двухлетняя девочка попала в больницу с отравлением, проглотив перманганат калия, ребенок добрался до аптечки и съел порошок. Об этом сообщается в Telegram-канале «UTV Оренбург».

Двухлетняя девочка находилась в квартире вместе с матерью. Когда женщина отвлеклась на приготовление пищи, ребенок убежал в другую комнату, добрался до аптечки, нашел пакетик с марганцовкой и проглотил содержимое. Через некоторое время девочка начала плакать, женщина промыла ребенку рот и вызвала скорую помощь.

Пострадавшую госпитализировали с отравлением перманганатом калия, сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает. По факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Подмосковье врачи достали из желудка полуторагодовалого ребенка более ста магнитов. В больницу родители обратились после того, как заподозрили, что мальчик проглотил инородный предмет. Во время обследования выяснилось, что пациент проглотил 130 магнитов и литиевую батарейку. С помощью специального оборудования специалисты провели гастроскопию и достали все инородные предметы.

До этого сообщалось, что в Подмосковье врачи достали из желудка полуторагодовалого ребенка более ста магнитов. В больницу родители обратились после того, как заподозрили, что мальчик проглотил инородный предмет. Во время обследования выяснилось, что пациент проглотил 130 магнитов и литиевую батарейку. С помощью специального оборудования специалисты провели гастроскопию и достали все инородные предметы.

Ранее российские врачи спасли дошкольника, проглотившего иголку.

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