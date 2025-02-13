В российском регионе врач ввела двухлетнему мальчику катетер в легкое вместо вены

В Уфе врач-анестезиолог ввела двухлетнему мальчику катетер в легкое вместо вены. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел еще в 2020 году, однако известно об этом стало лишь сейчас. Ребенок поступил в республиканскую детскую больницу с подозрением на злокачественную опухоль печени. Мальчика вместе с матерью отправили в реанимацию, где анестезиолог с четырехлетним стажем пришла ставить малолетнему катетер.

Врач должна была под контролем УЗИ ввести иглу в подключичную вену, однако вместо этого стала действовать «на глаз», а затем не отвезла мальчика на КТ, чтобы проверить. Вскоре у маленького пациента начался гемоторакс — легкое стало заполняться кровью. Спасти ребенка не удалось.

Следователи доказали вину медика лишь в 2024 году. К этому времени сроки давности уже вышли, и из наказаний для анестезиолога осталась лишь выплата матери мальчика в размере миллиона рублей. Врач работала в больнице до января 2025 года.

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