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Россиянам объяснили, как использовать злость для достижения своих целей

Врач Крашкина: злость можно сделать мощным двигателем для достижения целей
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Depositphotos

Злость можно использовать для достижения своих целей, поскольку она дает дополнительную решительность. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. Она подчеркнула, что злость сама по себе не является отрицательной эмоцией и приносит пользу, если научиться управлять ею.

«Это чувство может стать стимулом для перемен — как в личной жизни, так и в обществе. Например, многие социальные движения начались именно с гнева на несправедливость. <...> Эта эмоция позволяет лучше видеть проблему, концентрироваться на ее решении и предпринимать четкие действия», — сказала Крашкина.

Она добавила, что злость — это сильная эмоция, сопровождающаяся мощными физиологическими изменениями, которые дают дополнительную энергию для действий.

Что касается управления злостью, важно осознать ее проявление, отметила специалист. При нарастающем гневе она посоветовала сделать несколько глубоких вдохов или посчитать до десяти. Также, по ее словам, важно проанализировать причину возникновения эмоции, поскольку понимание источника поможет лучше ее контролировать и направить в правильное русло.

Ранее россиянам рассказали, как превратить злость в мотивацию.

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