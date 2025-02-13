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Россиянам рассказали, как превратить злость в мотивацию

Врач Крашкина: план действий поможет превратить злость в мотивацию
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Depositphotos

Чтобы сделать злость источником мотивации, можно превратить ее в конкретные действия. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. К примеру, злость, вызванная чувством несправедливости, может стать стимулом для помощи другим, уточнила специалист.

«Полезно вести дневник эмоций, в котором вы будете записывать, что именно вас раздражает и как вы можете решить эту проблему. Это помогает лучше понять свои чувства и найти конструктивные пути их выражения. Постановка целей также играет важную роль», — сказала Крашкина.

По ее словам, если что-то вызывает раздражение, важно определить, какие изменения стоит внести, и составить план действий.

Специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина до этого предупреждала, что подавленные отрицательные эмоции разрушают человеческий организм. Длительное сокрытие негативных чувств, по ее словам, со временем может проявиться в виде физических недугов.

Эксперт посоветовала быть внимательнее к своим эмоциям, учиться их распознавать и выражать, а также прислушиваться к своим истинным желаниям и потребностям.

Ранее психолог объяснила, с чем связана привычка грызть ногти.

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