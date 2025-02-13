ТАСС: РФ передала Украине при посредничестве Катара восемь украинских детей

Россия при посредничестве Катара передала на Украину восемь украинских детей, сообщает ТАСС.

По информации агентства, встреча состоялась в катарском посольстве в Москве при содействии посла Насера бен Джасима Аль Тани. На встрече была представитель уполномоченного при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

До этого глава военной администрации Сумской области Владимир Артюх заявил, что власти региона эвакуировали около 800 детей.

В январе назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин заявил, что из подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) города Константиновка в Донецкой народной республике вывезены все дети. По словам главы Донецкой ОВА, город находится вблизи линии фронта, как и Красноармейск (украинское название Покровск), поэтому обстановка там остается напряженной.

Ранее российские войска перекрыли дорогу, по которой шло снабжение ВСУ в ДНР.