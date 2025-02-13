Силовики нейтрализовали готовивших теракт исламистов в Пскове

На вокзале в Пскове предотвратили теракт и нейтрализовали огнем исламистов

ФСБ сообщила о предотвращении теракта исламистов на ж/д вокале в Пскове. Об этом написало РИА Новости.

По данным ведомства, члены организации — граждане одной из стран Центральной Азии. Они планировали по указанию находящегося за рубежом эмиссара взорвать здание железнодорожного вокзала в Пскове. После террористической атаки рассчитывали переправиться в одну из стран Ближнего Востока.

При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и были нейтрализованы ответным огнем, заключили в ведомстве.

Этим утром жителя Приамурья осудили за подготовку теракта на 9 лет лишения свободы. В 2022 году мужчина получил доступ к оружию и боеприпасам одной из воинских частей. Он планировал их использовать для совершения взрывов в здании суда.

При обыске у молодого человека были нашли документы организации «Союз Славянских Сил Руси», которая признана экстремистской на территории России.

Ранее жителя Ноябрьска наказали за то, что он не сообщил о готовящемся теракте в аэропорту.