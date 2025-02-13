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Жителя Ноябрьска наказали за то, что он не сообщил о готовящемся теракте в аэропорту

Суд оштрафовал жителя Ноябрьска, промолчавшего о подготовке поджога вертолета
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Телеграм канал «Baza»

В ЯНАО перед судом предстал местный житель, который не сообщил о готовящемся теракте в аэропорту Ноябрьска. Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

Суд установил, что в сентябре прошлого года подсудимый во время общения в соцсетях со знакомым узнал о намерении двух подростков поджечь вертолет на территории аэропорта. Осужденный узнал, что злоумышленники искали предметы, горючую жидкость для преступления и автомобиль. Однако он не сообщил в компетентные органы о том, что узнал.

Мужчину суд признал виновным в несообщении о преступлении и назначил наказание в виде штрафа.

11 сентября подростки 13 и 14 лет пробрались на охраняемую территорию аэропорта через повреждение в заборе. Они облили вертолет Ми-8Т горючей жидкостью и подожгли его. Взрыв произошел после того, как одна из сигарет, брошенная школьниками, попала на транспортное средство. Поджигатели попытались скрыться, но были задержаны через час. В результате инцидента они получили ожоги и были доставлены в больницу.

Ранее в Вологодской области подростки подожгли поезд ради 100 тыс. руб.

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