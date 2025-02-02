Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девять детей отравились едой в отеле на юго-востоке Москвы

SHOT: дети в московском отеле «Поречье» могли отравиться едой из доставки
close
Telegram-канал «SHOT»

Минимум девять детей, которые приехали на танцевальный конкурс, пострадали из-за отравления едой в отеле «Поречье» на юго-востоке Москвы. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, на днях в отель «Поречье», который находится в Капотне, заселились 111 человек, большинство из которых дети. По предварительной информации, подростки приехали из Ростова на танцевальный конкурс, а сегодня они должны были выступать.

Ребятам стало плохо еще вчера вечером, но скорую помощь вызвали наутро.

Пока точной информации, отравились они в отеле или другой едой, нет. Но накануне вечером дети заказывали еду из доставки, узнали корреспонденты.

Накануне семь детей из Белгородской области госпитализировали в Ессентуках из санатория с признаками отравления. У детей было отмечено повышение температуры и симптомы отравления, они находятся под присмотром медиков в стационаре.

Ранее младенец отравился гашишем, пока был в гостях у бабушки и дедушки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами