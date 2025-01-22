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В Екатеринбурге на инспектора СИЗО завели уголовные дела за продажу сигарет заключенным

В Екатеринбурге против инспектора СИЗО возбудили 17 уголовных дел
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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Екатеринбурге на старшего инспектора отдела по воспитательной работе СИЗО-1 завели 17 уголовных дел. Об этом пишет Ura.ru.

По данным издания, младший лейтенант проносил в изолятор на улице Репина сигареты и продавал их арестованным. На этом он в общей сложности заработал 30 тысяч рублей.

Против сотрудника возбудили уголовные дела по статье о превышении полномочий. Мужчина пока находится под подпиской о невыезде.

До этого Замоскворецкий районный суд Москвы постановил арестовать начальника отдела государственного экологического надзора межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша по делу о получении взятки в особо крупном размере.

По данным ТАСС, Карабаш признал вину, сотрудничает со следствием и рассказал про соучастников преступления. По уголовному делу вместе с ним проходят еще два человека, которых обвиняют в даче взятки. По версии следствия, преступление совершили в апреле 2024 года.

Ранее пойманного на взятке экс-мэра Белгорода захотели лишить свободы на 10 лет.

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