СК заочно обвинил двух украинских чиновников в зверствах на Донбассе

СКР: два украинских чиновника заочно обвиняются в преступлениях на Донбассе

Следственный комитет заочно обвинил бывших членов Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в преступлениях на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что речь идет о Викторе Шокине, занимавшем должность генпрокурора в 2015-2016 годах, и Викторе Назаренко, занимавшем должность председателя Государственной пограничной службы Украины в 2014-2017 годах.

«Реализуя принцип неотвратимости наказания, следствие дает оценку действиям должностных лиц, имевших отношение к боевым действиям на Донбассе с 2014 года. На основании собранных данных заочно предъявлено обвинение Виктору Шокину <...>, а также Виктору Назаренко <...>. Как члены Совета национальной безопасности и обороны Украины они принимали решения о проведении боевых действий против гражданского населения Донбасса», — поделились в пресс-службе.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения трем генералам и двум полковникам из состава Военно-воздушных сил Российской Федерации в связи с их предполагаемой причастностью к военным преступлениям.

Ранее в России заочно обвинили бывшего главу СБУ.