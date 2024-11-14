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В России заочно обвинили бывших главу СБУ и секретаря СНБО

СК заочно обвинил бывших главу СБУ и секретаря СНБО в преступлениях в Донбассе

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Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет РФ заочно обвинил бывших главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и секретаря СНБО Александра в совершении обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности на территории Донбасса. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве рассказали, что в результате действий фигурантов уголовного дела совершались многочисленные обстрелы населенных пунктов в Донбассе, в результате которых пострадали более 50 человек. Кроме того, было разрушено более 147 объектов гражданской инфраструктуры.

Следователи принимают меры по розыску и аресту обвиняемых, добавили в СК.

В конце октября Следственный комитет заочно обвинил в обстрелах Донбасса бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбу (2016–2020 годы) и бывшего заместителя председателя Главного управления разведки украинского Минобороны И. Разинкова (2014–2016 годы).

Ранее СК возбудил дело против солдат и наемников ВСУ за преступления в Курской области.

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