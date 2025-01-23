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СБУ предъявила обвинения трем российским генералам

СБУ заочно предъявила обвинения трем генералам и двум полковникам РФ
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СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения трем генералам и двум полковникам из состава Военно-воздушных сил Российской Федерации в связи с их предполагаемой причастностью к военным преступлениям. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«СБУ заочно сообщила о подозрении пяти генералам РФ… Командующий Военно-воздушных сил России генерал-лейтенант Сергей Дронов. Его подчиненные: начальник штаба-первый заместитель командующего Военно-воздушных сил РФ генерал-майор Сергей Мещеряков; начальник 929 летно-испытательного центра Минобороны России генерал-майор Радик Бариев; начальник штаба 929 центра полковник Виктор Моховиков; заместитель начальника 929-го центра Минобороны РФ полковник Максим Стефанов», — отметила служба.

СБУ заявила, что все пятеро обвиняются по статье «Нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц». Эта статья предусматривает уголовную ответственность за совершение военных преступлений, таких как умышленное нападение на гражданское население или объекты.

На прошлой неделе СБУ предъявила обвинение в пророссийских взглядах и оправдании специальной военной операции блогеру и бывшему ведущему запрещенных на Украине телеканалов «Наш» и NewsOne Максу Назарову (настоящее имя — Назар Диордица).

Ранее в России заочно обвинили бывшего главу СБУ.

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