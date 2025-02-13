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В школах Уфы произошла давка после сообщений о минировании

SHOT: давка началась в двух школах Уфы после сообщений о минировании
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Pixabay

Давка произошла в двух школах Уфы после информации о минировании. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«В двух учебных заведениях — полилингвальной гимназии №1 и школе №41 — проводят эвакуацию всех учеников и персонала после сообщений о минировании», — говорится в публикации.

Утверждается, что паникующие учащиеся неорганизованной толпой спускаются к раздевалкам.

Возле двух зданий работают экстренные службы. Подробности еще выясняются.

До этого в Санкт-Петербурге мальчик сообщил о минировании более 700 школ по просьбе нового друга. Мальчик позвонил в полицию с трех номеров и детским голосом заявил о минировании 709 школ в черте города. В образовательные учреждения отправили словников, которые ни на одном из объектов не обнаружили взрывчатых веществ и взрывных устройств. Звонившим оказался 10-летний Владислав из Кронштадта. Он признался, что недавно познакомился в Telegram со своим ровесником, который попросил выполнить одну просьбу.

Ранее подросток из Дагестана четыре месяца звонил в школы, чтобы заявить о минировании, и поплатился.

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