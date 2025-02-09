В Петербурге мальчик сообщил о минировании более 700 школ по просьбе нового друга

Несовершеннолетний «заминировал» сотни школ в Санкт-Петербурге по просьбе нового друга. Об этом сообщает телеканал «78».

На днях неизвестный позвонил в полицию с трех номеров и детским голосом заявил о минировании 709 школ в черте города. В образовательные учреждения отправили словников, которые ни на одном из объектов не обнаружили взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Зато полицейские установили звонившего, которым оказался 10-летний школьник по имени Владислав из Кронштадта. Он признался, что недавно познакомился в Telegram со своим ровесником, который попросил выполнить одну просьбу.

Ради дружбы ребенок заявил об угрозе теракта, материалы проверки переданы в СК.

Ранее подросток из Дагестана четыре месяца звонил в школы, чтобы заявить о минировании, и поплатился.