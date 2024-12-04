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Россиянам объяснили, как подавленные эмоции влияют на здоровье

Психолог Игонина: подавленные эмоции негативно влияют на здоровье человека

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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Подавленные отрицательные эмоции разрушают человеческий организм. Длительное сокрытие негативных чувств со временем может проявиться в виде физических недугов. Об этом в интервью РИАМО предупредила психолог Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

«Эмоции всегда сопровождаются телесными проявлениями. Например, злость повышает артериальное давление и учащает сердцебиение. Если такие состояния становятся частыми и организм не успевает восстанавливаться, это может привести к хроническим заболеваниям», — отметила специалист.

Она посоветовала быть внимательнее к своим эмоциям, учиться их распознавать и выражать, а также прислушиваться к своим истинным желаниям и потребностям.

Врач-невролог, отоневролог, врач-специалист кабинета лечения головной боли научно-клинического центра РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мария Шаповалова до этого говорила, что тревога — это нормальное состояние для организма, но если она стала настолько сильной, что мешает нормально жить, это уже патология.

Что такое тревога с точки зрения неврологии, на какие болезни она бывает похожа и почему молодежь жалуется на нее чаще, чем взрослое население России — в интервью Шаповаловой «Газете.Ru».

Ранее врач объяснила, почему после антидепрессантов возникает синдром отмены.

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