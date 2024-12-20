Психолог объяснила, с чем связана привычка грызть ногти

Привычка грызть ногти кажется безобидной, но на самом деле за ней может скрываться глубокая, серьезная травма. Этот вопрос требует анализа и проработки в ходе терапии, объяснила психолог Дарья Дугенцова в интервью Общественной Службе Новостей.

«Когда человек наносит себе любой вид аутоагрессии, будь то грызение ногтей, наматывание волос на палец, кусание губ или царапанье – это сигнал тревожности», — объяснила специалист.

По ее словам, подобные действия человек направляет на самого себя, нанося вред. Источником проблемы может оказаться что угодно, но чаще бывает, что причиной становятся какие-то внутренние запреты и попытки выразить эмоции, либо наказать себя. Так, например, если ребенок испытывает агрессию, злость, обиду, но не может это выразить, так как ему запрещали, что он начинает направлять это на себя.

Причиной привычки грызть ноги могут быть как воспитание, так и внутренние конфликты ребенка. Чтобы решить проблему необходимо осознать, запрет на какие эмоции установлен в семье, и постараться найти способы безопасно их выразить, объяснила Дугенцова. Она подчеркнула, что речь идет не просто о вредной привычке, от которой можно отказаться, а о сигнале, который требует обратить внимание на ментальное состояние. Лучше всего обратиться к психологу, который поможет найти способ справиться с проблемой, заключила специалист.

Напомним, психолог детской неврологической клиники «Прогноз», коуч, автор книг и научных статей Анна Ассовская также считает, что, если ребенок грызет ногти, сначала необходимо выяснить причину, а уже потом предпринимать действия. В любом случае, если ребенок грызет ногти, чтобы нормализовать свое состояние, то это само по себе говорит о том, что с ним сейчас что-то не так, подчеркивает она.

Ранее был назван простой способ избавиться от привычки грызть ногти.