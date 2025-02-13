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Шестиклассницу жестоко избили в российской школе

В Перми возбудили дело после жестокого избиения шестиклассницы в школе
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Кадр из видео/Telegram-канал «ЧП Пермь»

В Перми после жестокого избиения девочки в школе возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в одной из школ города. Подростки подвергли избиению девочку и записали случившееся на видео. Причина нападения на школьницу не уточняется.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Следователи устанавливают детали и обстоятельства инцидента.

Telegram-канал «ЧП Пермь» сообщает, что пострадавшая учится в шестом классе. При этом ее истязателям было по 16 лет.

До этого стало известно, что в Нижнем Тагиле ученики школы издеваются над девочкой и избивают ее, снимая происходящее на видео. На кадрах видно, как юноша с разбега бьет школьницу ногой. В СУ СК России по региону заинтересовались происходящим в учебном учреждении.

Ранее на Урале молодые люди жестоко избили неодетую девочку-подростка на камеру.

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