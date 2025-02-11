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Российский подросток ударил одноклассницу ногой с разбега и попал на видео

В Нижнем Тагиле подросток ударил одноклассницу ногой с разбега

В Нижнем Тагиле ученики школы издеваются над девочкой и избивают ее. Об этом сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Все случилось в школе №69, расположенной на Октябрьском проспекте. По словам источника, подростки избивают и унижают свою одноклассницу, снимая происходящее на видео. На кадрах видно, как юноша с разбега бьет девочку ногой.

В СУ СК России по региону заинтересовались происходящим в учебном учреждении. Территориальный следственный отдел организовал процессуальную проверку по уголовной статье о хулиганстве по факту инцидента с нападением на школьницу. В ходе мероприятий стражи порядка дадут оценку не только случаю применения насилия в отношении девушки-подростка, но и работе администрации школы по недопущению подобных случаев. Пострадавшую направят на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в Курганской области двое юношей жестоко избили и изнасиловали школьницу.

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