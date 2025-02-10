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На Урале молодые люди жестоко избили полуголую девочку-подростка на камеру

В Курганской области двое юношей жестоко избили и изнасиловали школьницу

Молодые люди избили на камеру полуголую девочку-подростка в городе Макушино Курганской области. Видео с издевательствами над несовершеннолетней опубликовал Telegram-канал «Короче, Курган».

На записи видно, как двое юношей избивают девочку, которая сидит на кровати в одной толстовке. Она выглядит беспомощной и безуспешно умоляет обидчиков остановиться. Как выяснило агентство Ura.ru, злоумышленникам 18 и 20 лет, а пострадавшая воспитывается в неполной семье. Инцидент произошел в начале февраля.

«Парни загоняли ее в угол и наносили удары руками и ногами, заставляли делать непристойные вещи сексуального характера. Это ужасно. Сама она худенькая и очень запуганная», — отметили источники.

В СК по Курганской области сообщили, что юношам уже предъявили обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. По версии следствия, обвиняемые совершили насильственные действия сексуального характера в отношении девочки-подростка, снимая происходящее на камеру телефона. Они уже заключены под стражу.

Ранее россиянка избивала новорожденную дочь и снимала это на камеру.

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