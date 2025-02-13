Теракт произошел рядом с правительственным учреждением в Афганистане

TOLO News: в Кабуле перед зданием одного из министерств произошел теракт

В Кабуле рядом со зданием министерства городского развития и жилищного строительства Афганистана произошел теракт, данных о пострадавших пока нет. Об этом рассказал представитель МВД в сформированном радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) правительстве Абдул Матин Канех телеканалу TOLO News, его цитирует ТАСС.

По информации представителя ведомства, неизвестный пытался войти в здание, но был остановлен сотрудниками службы безопасности. Подробностей о пострадавших и разрушениях в результате взрыва сотрудник МВД не раскрыл.

В конце 2024 года в Афганистане при взрыве в Кабуле не выжил министр по делам беженцев Халил ур-Рахман Хаккани, за поимку которого США обещали $5 млн.

Халил ур-Рахман Хаккани был назначен на должность министра 7 сентября 2021 года, после того как талибы сформировали временное правительство по завершении контроля над Афганистаном в августе того же года. Он является племянником Сираджуддина Хаккани, который возглавляет «Сеть Хаккани» — группировку, ассоциированную с талибами и обвиняемую в организации многочисленных терактов на территории страны.

9 февраля 2011 года министерство финансов США объявило Халила Хаккани особо опасным террористом и назначило награду в размере 5 миллионов долларов за его поимку. Кроме того, Хаккани включен в санкционный список ООН из-за его связей с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России) и движением «Талибан».

Ранее в в Афганистане напали на сотрудника консульства Индии.