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В Афганистане напали на сотрудника консульства Индии

Ariana News: в афганском Джелалабаде напали на сотрудника консульства Индии
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Philip Poupin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неизвестные лица напали на сотрудника консульства Индии в городе Джелалабад, который является административным центром афганской провинции Нангархар. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News, ссылаясь на пресс-секретаря полиции Нангархара.

По его данным, нападению подвергся афганец, который работает переводчиком в индийском консульстве. Информация о состоянии мужчины уточняется. Местные власти расследуют обстоятельства случившегося.

Как сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник, в этом городе неизвестные подорвали автомобиль, который принадлежит консульству Индии. В результате атаки пострадали люди, один человек был ликвидирован. Данные о последнем не приводятся.

В конце декабря сообщалось, что власти Кабула сломали стену вокруг посольства США.

Ранее в ОДКБ сделали заявление по Афганистану.

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