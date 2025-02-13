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Россиянам объяснили, почему не стоит отстирывать пот с футболок химическими средствами

Pravda.Ru: пот с футболок не стоит отстирывать химическими средствами
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Футболки и другие вещи не стоит отстирывать от пота с помощью химических чистящих средств, потому что они могут повреждать ткани и вызывать раздражение кожи. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Они добавили, что отбеливатели и синтетические ароматизаторы при регулярном использовании могут ухудшить внешний вид одежды. Вместо этого специалисты советуют использовать для стирки натуральные средства, например, марсельское мыло. Его нужно нанести на пятно и оставить на 15–20 минут перед стиркой. Кроме того, можно взять лимон или лимонную кислоту.

«Лимон — природный осветлитель. Он помогает избавиться от желтых пятен пота благодаря своим кислотным свойствам. Нанесите его на пятно, оставьте на 10–15 минут, а затем постирайте. <...> Порошок лимонной кислоты может стать настоящим помощником в борьбе с трудновыводимыми пятнами. Для этого нужно растворить 1–2 чайные ложки кислоты в теплой воде и замочить в растворе одежду на 30–40 минут», — добавили в сообщении.

Доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов до этого рассказал «Газете.Ru», что некоторые люди по разным причинам используют шампуни при стирке одежды в стиральных машинах. Однако, по его словам, шампуни разработаны с использованием мягких поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые не обладают достаточной силой для борьбы с загрязнениями на ткани.

Ранее сообщалось, что больше всего россияне хотят отказаться от готовки, стирки и глажки.

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