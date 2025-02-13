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Россиянам назвали средства, которые избавят от налета и плесени в стиральной машине

Pravda.Ru: лимон и зубная паста избавят от налета и плесени в стиральной машине
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freepik.com

Сочетание лимона и зубной пасты может справиться с известковым налетом, грязью и плесенью в стиральной машине, а также устранит неприятный запах в ней. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Для этого они советуют разрезать лимон, нанести на него немного пасты и положить в барабан. По их словам, лимон растворит накипь, а паста — удалит остатки грязи. Кроме того, можно использовать для этой цели пищевую соду и уксус.

«Насыпьте соду под уплотнитель, залейте уксусом, и химическая реакция удалит даже скрытую плесень. А если хотите добиться идеальной чистоты, бросьте в пустой барабан две таблетки для посудомоечной машины и запустите стирку при 60°C», — добавили в сообщении.

Специалисты рекомендуют чистить машину один раз в четыре-шесть месяцев, чтобы продлить срок ее службы.

Доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов до этого рассказал «Газете.Ru», что некоторые люди по разным причинам используют шампуни при стирке одежды в стиральных машинах. Однако средства для мытья волос абсолютно не подходят для стирки белья, предупредил он.

Ранее сообщалось, что россиянин постирал в машинке живого кота и снял это на видео.

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