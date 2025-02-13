В России призвали убрать с маркетплейсов товары с символикой сатанизма

Сегодня на российских маркетплейсах без труда можно найти товары с символикой, ассоциирующейся с идеями сатанизма, что противоречит продвижению традиционных ценностей, заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он призвал главу Минпромторга Антона Алиханова принять меры, чтобы запретить торговлю такой продукцией, передает RT со ссылкой на обращение.

Орлов напомнил, что в России в последние годы прикладывают большие усилия для привития жителям, в том числе молодежи, традиционных ценностей, включая уважение к своей стране, осознание важности семьи. Однако на площадках онлайн-магазинов активно торгуют товарами с деструктивной символикой, которая противоречит этим ценностям. В качестве примера эксперт привел статуэтки, украшения, посуду и подсвечники, на которые нанесены соответствующие символы.

Орлов призвал министра рассмотреть возможность изменения нормативно-правовых актов и введения запрета на реализацию продукции, художественно оформленной в соответствии с деструктивной, противопоставляющей себя христианству идеологией.

До этого депутат Госдумы Николай Бурляев сообщил о начале подготовки законопроекта о запрете сатанизма в России. Он пообещал, что в ближайшее время комитет ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений представит документ для рассмотрения.

Патриарх ранее поддержал инициативу о запрете сатанизма.