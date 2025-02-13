Врач рассказал, какие продукты ухудшают сон

Кофе и другие продукты с большим содержанием кофеина могут негативно повлиять на сон, потому что они стимулируют нервную систему. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

В связи с этим врач советует употреблять их утром, чтобы в течение дня кофеин успел вывестись из организма. Кроме того, он не советует есть тяжелую пищу перед сном, потому что она будет нагружать желудочно-кишечный тракт и провоцировать вздутие. Из-за этого также могут возникнуть проблемы с засыпанием.

Вечером врач посоветовал есть легкую для переваривания пищу.

«На ужин подойдет рыба или индейка и термически обработанные овощи, например брокколи, савойская капуста. Также можно готовить цукини и болгарский перец на гриле либо на пару», — отметил Арзамасцев.

Эксперт по питанию, глава отдела продуктов Grubby Фергус Смитерс до этого говорил, что употребление темного шоколада перед сном поможет быстрее уснуть. По словам Смитерса, в темном шоколаде есть аминокислота триптофан. Она повышает уровень серотонина, который регулирует сон и настроение.

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