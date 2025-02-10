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Стало известно, почему алкоголь вызывает бессонницу

CurBio: спиртное нарушает сон, воздействуя на нейроны мотивации и памяти
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Американские ученые из Университета штата Юта выявили ключевые связи между бессонницей и употреблением алкоголя. Оказалось, что определенные клетки мозга и сигналы, связанные с нейтротрансмиттером ацетилхолином, играют важную роль в нарушении сна после воздействия спиртного. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Алкогольное расстройство часто сопровождается хронической бессонницей. Даже после месяцев воздержания многие пациенты продолжают испытывать трудности с засыпанием и поддержанием сна, что увеличивает риск рецидива. Однако механизмы, лежащие в основе этого явления, до сих пор оставались малоизученными.

Исследователи обнаружили, что у плодовых мушек, как и у людей, алкоголь вызывает дозозависимые эффекты. Небольшие дозы действуют как стимулятор, повышая активность, а большие дозы нарушают сон на несколько дней.
Ученые предположили, что это связано с эффектом «обратного действия»: подавление активности мозга алкоголем заставляет нейроны становиться сверхактивными после его выведения.

Ключевую роль в этом процессе играет ацетилхолин — нейротрансмиттер, участвующий в памяти и мотивации. Снижение уровня ацетилхолиновой сигнализации усиливало влияние алкоголя на сон, даже при низких дозах.

С помощью генетических инструментов специалисты смогли сузить круг до определенной группы нейронов, вырабатывающих ацетилхолин. Эти клетки находятся в области мозга, аналогичной гиппокампу у человека, который отвечает за обучение и память.

«Мы обнаружили, что алкоголь оказывает специфическое воздействие на эти клетки, что приводит к нарушению сна», — объяснила ведущий автор исследования Мэгги Хвиличек.

Ученые надеются, что их открытие поможет разработать более целенаправленные методы лечения бессонницы, связанной с алкоголем.

Ранее исследователи выяснили, что снотворные препараты мешают мозгу очищаться от отходов.

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