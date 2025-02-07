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В Госдуме рассказали, сколько времени понадобится на замену вывесок на иностранном языке

Госдума: Замена вывесок с иностранными словами займет не менее года
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Переходный период для замены бизнесом иностранных вывесок после принятия закона о защите русского языка займет не менее года. Об этом заявил первый заместитель председателя думского комитета по культуре Александр Шолохов на заседании комитета, передает ТАСС.

Он отметил, что конкретные даты депутаты уточнят ко второму чтению проекта закона.

Прежде всего нужно разработать четкие правила и определить список словарей, на которые смогут ориентироваться предприниматели в работе над вывесками. Закон не должен вступить в силу раньше, чем у законодателей появятся ориентиры, подчеркнула председатель комитета Ольга Казакова. В Госдуме ожидают, что перечень словарей разработают в Минпросвещения РФ.

Документ был внесен на рассмотрение в Госдуму еще в 2023 году. Он предусматривает размещение надписей и вывесок только на русском языке.

В конце января Шолов сообщал, что соответствующий законопроект планируется принять до конца весенней сессии.

Ранее Володин поручил создать рабочую группу по проекту о защите русского языка.

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